Incidente in A4. Porsche si schianta contro un tir fermo: morto il conducente, feriti i tre ragazzini a bordo

È di un morto e tre feriti minorenni il bilancio del tamponamento di una Porsche Cayenne contro un tir sulla A4 nei pressi dell'area di servizio Arino Ovest, in territorio di Dolo (Venezia), in direzione Milano. L'auto, con a bordo quattro persone, tra cui tre minori, è finita contro un autoarticolato che era fermo in piazzola di sosta. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, intervenuta sul posto, insieme ai vigili del fuoco, alle ambulanze del Suem-118 e agli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete. La vittima è un uomo svizzero. I feriti sono tre minorenni di 13,14 e 16 anni. Due ragazzi e una ragazza trasferiti all'ospedale di Padova. Difficili e prolungate le operazioni di soccorso, con la vettura rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Per il conducente purtroppo i medici hanno dovuto constatare il decesso, mentre gli altri occupanti sono stati estratti dalla vettura, stabilizzati sul posto e trasportati a Padova. Per il trasferimento è stato fatto intervenire anche l'elicottero del Suem, atterrato in carreggiata, che è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

IL TRAFFICO

L'incidente ha provocato lunghe code.