Agrigento, taglia la gola alla moglie di 45 anni e poi si impicca: trovati morti dal figlio

L'assassino ha tolto prima la vita alla moglie, poi a sé stesso. Il primo a trovare i corpi senza vita è stato uno dei due figli (di 19 e 15 anni), allarmato dalle mancate risposte dei genitori al telefono. Il nuovo caso di omicidio-suicidio è avvenuto a Fontanelle, quartiere periferico di Agrigento.

Le vittime sono quindi una coppia di coniugi: Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, e Ilenia Bonanno, di 45. La donna è stata trovata con la gola tagliata, l'uomo impiccato. I due cadaveri sono stati identificati dalla polizia agrigentina all'interno di un'abitazione in via Alessio Di Giovanni. Gli agenti stanno ora cercando di ricostruire i dettagli del tragico accaduto. A condurre le indagini il procuratore di Agrigento Salvatore Vella e il sostituto procuratore Cecilia Baravelli.

Il movente dell'omicidio-suicidio

Secondo le prime ricostruzioni, il 47enne soffriva da mesi di una forte depressione: si era licenziato dal lavoro alla ditta di nettezza urbana Seap ed era in cura psichiatrica. La moglie, impiegata in un negozio della via Imera, riusciva a far fronte alle spese familiari. Ma la situazione in casa non era serena.

Tutt'altro. Non per caso i vicini hanno raccontato di aver sentito delle grida provenire dall'interno dell'abitazione. L'ennesima lite, prima del tragico epilogo.