« Mi ha promesso che non lo farà più » , « io lo amo ». Si illudeva che il suo compagno sarebbe cambiato e invece - secondo la Procura di Roma - l’ha condotta alla morte. Fausto Chiantera, 43 anni , è imputato davanti alla prima C orte d’assise di Roma per omicidio volontario aggravato, oltre che per cessione di stupefacenti, lesioni e maltrattamenti. Un vortice di violenza in cui lui l’aveva intrappolata e che ha portato al decesso della 40enne, il 18 gennaio del 2022. Ieri, ascoltata come testimone, la madre della vittima ha r ipercorso gli innumerevoli ma vani sforzi per cercare di tirare fuori la figlia da quell’amore tossico , che si è rivelato fatale.

Era p resente in aula anche Chiantera ; la signora però non ha mai rivolto lo sguardo verso di lui e non l’ ha mai chiamato per nome , usando l’appellativo di “imputato”. L a relazione inizia a febbraio 2020. « Dopo i primi tre mesi di convivenz a - ha raccontato la madre ai giudici - era tornata a casa, tante cose non me le diceva perché voleva proteggerci . Diceva che era lui che l’aveva introdotta all’uso di psicofarmaci. Aveva paura di essere drogata e per questo , quando è tornata per 5 giorni da lui , non ha mai bevuto nulla che le fosse offerto dall’imputato » .



IL DIARIO

Ed è proprio in questo periodo che la figlia scrive una sorta di diario - che sarà poi ritrovato d ai genitori dopo la sua morte - in cui annotai soprusi subiti. A leggerlo in aula la ma mma della vittima : « Percosse, istigazione al suicidio, ricatto, stalking . H a insinuato più volte che fossi pazza, mi ha umiliato davanti agli altri . C ontrollo della mia vita : tiene la mia scheda nel suo cellulare . M i ha spinta con un calcio davanti al figlio » . Nonostante ciò, torna a vivere a casa del compagno . « Noi la vedevamo che era sempre rallentata nel parlare, non era lucida, ma ci diceva di andare via » . A novembre del 2020 la donna , dopo essere stata portata in ospedale perché si era sentita male in seguito all’assunzione di droghe, va prima a stare dalla sorella e poi torna per due giorni a casa dei genitori : « li aveva passati al letto sempre a dormire senza neanche lavarsi, poi una mattina si è alzata , si è fatta la doccia e d è tornata dall’imputato » . Il 10 febbraio 2021 la vittima manda una foto alla madre con il volto tumefatto : « un occhio livido, una ferita alla testa, il viso gonfio » . C on il marito va a casa d i Chiantera, ma, non ricev endo alcuna risposta, chiama n o il 112 e mostrano agli agenti lo scatto inviat o poche ore prima dalla figlia. La p olizia fa irruzione nell’abitazione e trova la giovane incosciente.

Una volta portata in ospedale , lei rifiuta il ricovero. L’indomani, però , dopo aver parlato con l’ex compagno , decide di denunciare Chiantera . Passano altri due giorni e la madre non molla, si presenta sotto casa sua e chiede alla figlia perché sta ancora lì. « Perché lo amo, mi ha promesso che non lo farà più » , è la risposta della vittima. « Lui l’ha manipolata a tal punto da farle ritirare la denuncia » , ha sostenuto la madre in aula. L’ultimo incontro a metà dicembre 2021. « Abbiamo pranzato, ci siamo abbracciate e dette ti voglio bene e appena finito di mangiare voleva andare via di corsa perché l’imputato la aspettava ». Anche in questa situazione , ha spiegato la madre ai giudici , « era gonfia, occhi cerchiati, capelli non curati. Lei non stava bene , ma io rivedevo mia figlia e questo mi bastava » .