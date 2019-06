Roma, albero crolla e travolge un'auto: «Un uomo illeso per miracolo». Rabbia tra i residenti

Tragedia sfiorata, l'ennesima a, precisamente in zona, dove un albero è caduto travolgendo un'auto in sosta in cui c'era un uomo all'interno, che fortunatamente è rimasto illeso. È successo questo pomeriggio poco dopo le 18.30 in piazza dei Vespri Siciliani: l'albero ha colpito, cadendo, prima la tettonia di uno dei banchi del mercato della piazza, per poi finire sull'auto.