Un episodio increscioso, che ha reso ancora più drammatica la situazione di una paziente soccorsa in gravi condizioni, da un'ambulanza a trazione elettrica sull'isola di Panarea, alle Eolie in Sicilia. La vettura, infatti, stava trasportando la donna mentre all'improvviso il mezzo si è bloccato, non si muoveva più e le persone vicine, parenti ed amici della paziente, hanno iniziato a spingere l'ambulanza. Una situazione tragica, quella accaduta sabato scorso, che fotograva la difficile situazione dei soccorsi sanitari sulle isole eoliane.

Un trasporto difficile

La donna, che lamentava forti dolori intestinali, aveva anche la febbre ed i familiari avevano richiesto il soccorso della guardia medica, che a sua volta aveva chiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118, arrivato sull'isola quattro ore dopo la richiesta di aiuto, perché impegnato in un altro intervento a Salina.

In tutta la Sicilia ci sono tre elicotteri notturni disponibili su un totale di 5, attivo durante il giorno. L'ambulanza elettrica avrebbe dovuto portare la donna al punto di atterraggio dell'elicottero, ma essendosi fermata è stata spinta dagli isolani fino all'elisuperficie. Solo intorno alle 23, la paziente è stata caricata sull'elicottero e trasportata d'urgenza all'ospedale "Papardo" di Messina.

Ambulanza appena revisionata

Il mezzo di soccorso, di proprietà comunale, era stato revisionato di recente, ma sarebbe andato in panno, perché le luci del vano sanitario sarebbero rimaste accese per troppo tempo, in attesa del velivolo dell’elisoccorso.