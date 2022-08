Trova un riccio in spiaggia e lo schiaccia con un piede per aprirlo: turista francese in ospedale

ANCONA - Della serie: quando il caldo offusca la mente e i ragionamenti. Saranno state le alte temperature ma anche una scarsa dimestichezza con il mare e gli organismi che lo popolano come i ricci. Una turista francese infatti ha avuto la non brillante idea di schiacciarne uno con un piede per vedere come era formato all'interno. Risultato: una ferita provocata dagli aculei del riccio di mare e la corsa al pronto soccorso con l'ambulanza della Croce gialla. L'intervento è accaduto ieri sulla spiaggia libera di torrette in una domenica da tutto esaurito sul litorale anconetano.

Turista si punge con un riccio, malori in spiaggia

Ma quella di ieri è stata una giornata intensa per gli operatori sanitari ed i volontari della Croce gialla, intervenuti in spiaggia anche per diversi malori. A Collemarino una donna di 62 anni ha accusato un malore: è intervenuta l'ambulanza che l'ha trasportata in ospedale per accertamenti. Altri due interventi, uno dei quali sostenuto prima con la squadra in quad che staziona a Polombina e poi dall'ambulanza, sempre sul litorale anconetano. Al pronto soccorso una donna di 59 anni ed un pensionato che si era addormentato sotto il sole rischiando il collasso.