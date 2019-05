Arbitro picchiato, identificati i 4 calciatori del Tormarancio

Mercoledì 29 Maggio 2019, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 10:00

Adesso rischiano un'indagine per lesioni. I quattro giocatori del Tormarancia che hanno picchiato l'arbitro Daniele Pozzi, 27 anni, dovranno fare i conti con un probabile processo a loro carico. Avevano criticato, durante tutta la partita, la conduzione del direttore di gara e per questo, alla fine del match, lo hanno aggredito. Questo, in estrema sintesi, ciò che è accaduto domenica scorsa.LEGGI ANCHE: Calcio violento a Roma, un altro arbitro picchiato al Portuense Una vicenda che è in piena evoluzione. Il reato di lesioni, infatti, non è procedibile d'ufficio quando la prognosi è sotto i venti giorni. Ed è questo il caso di Pozzi (10 giorni). Tuttavia il giovane fischietto ha fatto già sapere di voler denunciare i calciatori autori del pestaggio. Nel frattempo i carabinieri della compagnia Eur hanno già sentito i quattro atleti del Tormarancia. Lo scenario è quello del Campo Villa dei Massimi, in via Portuense 974, durante lo spareggio di seconda categoria fra la Polisportiva Giovanni Castello e il Tormarancia.Il 27enne Pozzi, viste le intemperanze di diversi giocatori della squadra ospite, aveva decisodi anticipare, di pochi secondi, la fine della partita. Una scelta, però, che non è servita a stemperare gli animi. Al contrario è scoppiato il caos. Prima le urla dagli spalti, poi le botte.