Arrestato l'uomo che uccise il cane Lucky: le indagini svelano una storia sconvolgente

Giovedì 16 Agosto 2018, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 16-08-2018 17:12

I carabinieri forestali hanno individuato e arrestato dopo mesi di indagini l'uomo che è accusato di aver barbaramente seviziato a morte il cane Lucky.- L'animale fu trovato agonizzante in un cassonetto del quartiere Q4 nei mesi scorsi e l'animale morì dopo alcuni giorni di agonia. L'inchiesta aperta dal pm Giuseppe Miliano ha smascherato l'autore e portato alla luce una vicenda sconvolgente: l'uomo, un pensionato che vive nell'immediata periferia del capoluogo è accusato infatti anche di maltrattamenti e violenze nei confronti dei familiari che costringeva a vivere sotto terrore. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip Pierpaolo Bortone ed eseguita questo pomeriggio dai militari forestali guidati dall'ispettore Stefano Giulivo.Lucky era stato ritrovato chiuso in un sacco buttato in un cassonetto il 21 giugno scorso nel quartiere Q4 a Latina. Era ancora in vita e i soccorritori speravano di salvarlo (per questo l'avevano chiamato "Lucky") , ma purtroppo le ferite erano troppo gravi e il cane era morto dopo pochi giorni.