Arresto cardiaco a 12 anni durante la corsa campestre: ragazzino rianimato per oltre mezz'ora

Paura nel trevigiano dove un ragazzino di appena 12 anni ha avuto un arresto cardiaco durante una gara di corsa campestre ed è stato rianimato per oltre mezz'ora: elitrasportato all'ospedale Ca Foncello di Treviso, il ragazzino è stato salvato per un soffio dopo l'improvviso malore durante una gara con mille iscritti che si svolgeva in area Fenderl, scrive oggi il quotidiano Il Gazzettino.

APPROFONDIMENTI IL CASO Il cadavere di Lucio «restituito» dal lago: è... MOGLIANO VENETO Lady Gavioli, il funerale segreto e lo straziante addio del figlio....

La doppia tragedia di Lorenzo, morto a 18 anni: voleva andare ai funerali del 16enne morto in moto

La gara si chiama Cross Città della Vittoria ed è un appuntamento giunto alla 37esima edizione: il dodicenne, che vive a Padova, gareggiava nella categoria Ragazzi. Intorno alle 11.15 si è accasciato all'improvviso durante la corsa: per mezz'ora i sanitari lo hanno rianimato. finché il suo cuore non ha ricominciato a battere. L'elisoccorso lo ha poi trasportato in ospedale, ancora privo di conoscenza.