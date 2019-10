Bambina di un anno ingerisce droga, è gravissima

Gravissima una bimba di un anno che avrebbe ingerito droga, quasi certamente cannabinoidi. La bambina attualmente si trova nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Foggia per avere ingerito droga, quasi certamente cannabinoidi. La bimba è in coma farmacologico. A quanto si appende da fonti investigative la bambina è stata portata ieri sera in ospedale dai genitori, una coppia di nomadi di nazionalità croata, lei di 34 anni lui di 39 anni. Le condizioni della neonata sono apparse da subito gravissime.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA