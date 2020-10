Bambina di 8 anni all'ospedale: «Violenza sessuale». Interrogato un parente a cui la piccola era stata affidata

Le indagini

I militari dell'Arma, coordinati dalla procura dei minori di Bologna, stanno indagando su un presunto caso di abusi sessuali ai danni di una bambina di otto anni. La minorenne, residente in un comune della provincia Modenese, è stata portata in un'ospedale della città emiliana dove i sanitari hanno rilevato alcuni elementi compatibili con una violenza sessuale. A riportare la notizia è il Resto del Carlino di Modena.



Sarebbero in corso accertamenti da parte degli inquirenti in merito alla posizione di un parente stretto della minorenne, cui la bambina era stata affidata nei giorni scorsi. Interrogato, l'uomo avrebbe fatto alcune ammissioni in merito all'accaduto.

