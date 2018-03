Giovedì 1 Marzo 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 19:05

Si svolgeranno a Cisterna i funerali di Alessia e Martina, le bambine uccise dal padre ieri mattina nel residence Collina dei Pini. Lo hanno stabilito i familiari della mamma - che si trova ancora in gravi condizioni al "San Camillo" di Roma - anche se la data delle esequie non è stata ancora fissata.Gli stessi familiari hanno chiesto di sistemare altrove la bara di Luigi Capasso, il papà delle ragazzine che dopo aver sparato alla moglie e aver assassinato le figlie si è tolto la vita alla fine di una lunga "trattativa" con i colleghi dell'Arma. La salma dell'appuntato, come quelle delle bambine, si trova all'obitorio del cimitero di Cisterna dove finora si sono visti solo i congiunti della donna ferita.