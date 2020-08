Roma, fanno saltare il bancomat ma arrivano i carabinieri e il colpo fallisce: ladri in fuga

Hanno fatto saltare il bancomat di una filiale del Credito Artigliano, ma l'illusione di mettere a segno il colpo è svanita insieme all'arrivo dei carabinieri. I ladri, così, non hanno fatto in tempo ad incassare il bottino.

È accaduto ieri notte intorno alle 4, in via Giuseppe Belardinello, periferia Nord di Roma.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione La Storta, avvertitti da una segnalazione dei residenti sul tentativo di furto in atto allo sportello del bancomat. Quando, tuttavia, gli uomini dell'Arma sono riusciti ad arrivare, i malviventi, tutti a volto coperto, si erano già messi in fuga a bordo di un'auto facendo perdere le proprie tracce. Tuttora in corso le indagini per risalire ai responsabili.

