Bari, abbandona un frigo in strada: multato e messo alla berlina dal sindaco su Fb

Lunedì 25 Dicembre 2017, 11:30

«Con la fine del 2017 dovevamo incoronare lo schifoso dell'anno»: il sindaco di Bari Antonio Decaro torna all'attacco dell'inciviltà su Facebook, pubblicando la foto di un uomo che in pieno giorno abbandona un frigorifero fuori da un cassonetto.«Eccolo qua: lo "scaricatore" di turno si esibisce nell'abbandono di un bel frigorifero, in corso Vittorio Emanuele, proprio durante il passeggio natalizio», denuncia il primo cittadino che prosegue: «Simpatico vero? Pensava di farla franca, contando sul fatto che i baresi, distratti dallo shopping delle feste, non si sarebbero accorti di questa dimostrazione di inciviltà, invece un cittadino ha fotografato la grande impresa. Lo "scaricatore" è stato multato e ora spero abbia capito che la città non è una discarica».