Autista Ncc rivela: «Nella bergamasca molti imprenditori tornavano dalla Cina senza controlli»

Ultimo aggiornamento: 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'ombra si aggira sui primi giorni dell'epidemiache ha colpito l'Italia., dove tutto è partito:. A parlare è statodella zona che a Repubblica, quando i voli con laerano stati interrotti.Ma, secondo la denuncia dell'autista,, utilizzando altri scali per raggiungere gli aeroporti di Orio al Serio, Linate e Malpensa. Ma non solo, anche in Svizzera e in Francia negli scali di Lugano, Zurigo e Nizza.Sul suo mezzo sarebbero saliti di ritorno da viaggi d'affari per rientrare a casa., chiede il conducente Ncc al giornalista Paolo Berizzi di Repubblica. «La stessa domanda se la sono fatta anche i miei colleghi», aggiunge.Non sarebbe quindi l'unico ad aver effettuato queste corse e chissà in quanti sarebbero rientrati dal cuore della pandemia, la Cina, per far ritorno in quello che in pochi giorni si sarebbe trasformato nel focolaio italiano. Un elemento che si aggiunge alle attività commerciali della zona di Alzano e Nembro, mai realmente ferme nemmeno durante il lockdown.