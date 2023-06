Berlusconi, la troupe del Tg1 rapinata durante la diretta dall'ospedale San Raffaele di Milano: rubati un pc, un hard disk e un drone

La morte di Silvio Berlusconi è un evento che rimarrà nella storia dell'Italia e per tale motivo la stampa nostrana ha raccontato, attraverso interviste, reportage e testimonianze dirette, la vicenda nei minimi dettagli. La troupe del Tg1 però, è stata protagonista di un episodio spiacevole. I giornalisti Rai si sono ritrovati il finestrino dell'auto spaccato e sono stati derubati dell'attrezzatura di lavoro. Un episodio spiacevole, soprattutto in una giornata così delicata per la scomparsa del Cavaliere.

Dove è accaduto tutto ciò? A pochi passi da Silvio Berlusconi, in via Olgettina, dove da lì è stata trasmessa la diretta relativa alla morte del Cavaliere, davanti all'ospedale San Raffaele di Milano.

La vettura era parcheggiata poco distante dalla struttura ospedaliera ed era posizionata all'altezza del civico 63 della via sopracitata.

Al momento non si sa se chi ha commesso il furto fosse da solo o in compagnia: una volta spaccato il finestrino dell'auto, sono stati portati via un computer, un hard disk, un drone e una valigia contenente alcuni abiti.

L'episodio è stato denunciato alle autorità.