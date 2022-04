Bestemmia perché ha preso una multa, il vigile gliene fa un'altra da 103 euro

Ha parcheggiato il suo furgone in divieto di sosta, e per questo un corriere è stato multato. Il mezzo intralciava il traffico, e così un vigile è intervenuto per ripristinare la circolazione e sanzionare l'uomo che ha provato - invano - a giustificarsi per evitare la multa. Quando ormai il corriere ha capito che non l'avrebbe scampata, ha bestemmiato. Ed è per questo che è stato multato una seconda volta per una cifra pari a 103 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 724 del codice penale. Il totale della multa, per il corriere che pi si è allontanato borbottando, è di 300 euro.

L'episodio è avvenuto a marzo in piazza Soziglia, a Genova, ma solo ora è venuto alla luce ed è stato raccontato dal Secolo XIX.