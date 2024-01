Bimba investita all'asilo, la sentenza: maestra condannata a 2 anni e mezzo, un anno alla donna al volante

Due anni e 6 mesi alla maestra Francesca Rocca per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore; un anno all'investitrice Chiara Colonnelli per lesioni colpose gravissime stradali con patente sospesa per un anno. Sono le condanne deliberate oggi nella sentenza del tribunale di Velletri (Roma) per il caso della piccola Lavinia Montebove, investita da una macchina nel 2018 all'età di 16 mesi nel parcheggio dell' asilo nido La Fattoria di Mamma Coccà nella cittadina laziale. La bimba da allora vive in stato vegetativo. Per la maestra il giudice è andato oltre la richiesta del pm che era di 2 anni.

Bimba investita all'asilo «perché scambiata per un sacchetto di colore rosa», il pm: due anni alla maestra, uno all'autista

Il padre: «S entenza fa giustizia »

«È una sentenza che fa giustizia, visto che ha comminato pene superiori rispetto alla richieste del pubblico ministero. È la conferma che questa vicenda non è da ascriversi ad una tragica fatalità, come la condotta delle imputate ha sempre fatto ritenere in queste 22 udienze, ma è da ascrivere a responsabilità precise che sono state bene evidenziate dal giudice».