Como, bimbo di 5 anni cade dal trattore del padre: ricoverato in codice rosso, è grave

Incidente choc ad un bambino nel comasco, precisamente a Beregazzo, dove un piccolo di cinque anni è rimasto ferito in seguito alla caduta da un trattore. Il bimbo ha picchiato la testa ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo, in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava sul trattore del padre, che stava percorrendo una strada del paese, quando, per cause da accertare, una porta laterale del trattore (un modello che ha la cabina di guida chiusa) si è aperta sul lato del piccolo, facendolo cadere a terra.

Ultimo aggiornamento: 22:11

