Svelato finalmente il mistero del dna. L'uomo che il 19 giugno è morto schiantandosi con la sua moto contro il muro dell'aeroporto dell'Urbe, a Roma, era Massimo Bochicchio. Il dna prelevato dal fratello Tommaso è altamente e statisticamente compatibile con quello del broker. Ora la famiglia, non appena avrà il certificato di morte, potrà celebrare il suo funerale. Il corpo carbonizzato di Bochicchio si trova infatti ancora nell'obitorio della Sapienza. Ancora da chiarire, invece, la causa per la quale il consulente finanziario abbia perso il controllo della sua Bmw sulla via Salaria, andando a finire fuori strada e prendendo fuoco.

La consulenza medico legale, infatti, non si è ancora conclusa. A settembre il tribunale di Roma dovrà dichiarare estinto il processo per esercizio illecito della professione di investitore a carico di Bochicchio: i suoi creditori vip resteranno quindi senza una lira. Circa 36 le parti civili che si erano costituite, chiedendo al broker di essere risarcite per un totale di 70 milioni di euro.