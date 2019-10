Papà single a scuola della figlia con cintura esplosiva: «Mi faccio esplodere», ma è un falso ordigno

Nella piccola frazione folignate sono stati comunque momenti di vero terrore. Il padre si è presentato alla scuola della figlia quando le lezioni erano appena cominciate. Quando un'inserviente è andata a controllare se fosse lì, come gli aveva chiesto di fare, ha fatto irruzione nella classe. Ha preso la bambina - emerge dalla ricostruzione degli investigatori - minacciando di far esplodere una cintura fatta di tela (con forse all'interno della farina), dalla quale spuntavano una sorta di candelotti, fili e una scheda elettrica. Difficile stabilire - sostiene chi l'ha vista - se fosse vera o meno. Gli altri alunni sono stati fatti subito uscire dall'aula dall'insegnante e anche il resto della scuola è stata rapidamente evacuata. Mentre l'uomo chiedeva di poter parlare con un magistrato della sua situazione familiare (lamentando di avere avuto difficoltà a vedere la figlia dopo la separazione) è scattato il dispositivo d'emergenza.



È intervenuto il personale del commissariato di Foligno, con il dirigente Bruno Antonini, gli artificieri dei carabinieri, vigili del fuoco e 118. L'area è stata isolata e gli studenti si sono radunati nella piazza della frazione, impauriti ma tutti illesi. La scuola è stata subito raggiunta dal procuratore Cannevale, magistrato di lunga esperienza che si è occupato di indagini importanti (come quelle sulle cosiddette toghe sporche quando era sostituto a Perugia). È riuscito a farsi consegnare la cintura, che lo stesso uomo ha ammesso essere inoffensiva. Si è seduto con lui nella classe raccogliendo per circa 30 minuti il suo sfogo. Fino a convincerlo a farsi prendere in consegna dalla polizia e a lasciare l'istituto.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 20:33

