Arrestato a Dubai il giornalista Bonistalli: aveva fatto fermare Giancarlo Tulliani

Martedì 9 Gennaio 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 22:01

Due mesi fa, messosi sulle tracce a Dubai di Giancarlo Tulliani, il cognato di Gianfranco Fini, l'ha fatto arrestare dalle autorità di Dubai per valutare l'estradizione. Anche allora, l'arresto di Tulliani era stato causato dalle domande insistenti dell'inviato della trasmissione "Non è l'Arena", Daniele Bonistalli. Oggi Bonistalli è stato nuovamente fermato dalle autorità emiratiane che stanno valutando il da farsi. A denunciarlo è stato ancora una volta Tulliani e sempre per stalking: il giornalista ha seguito l'imprenditore nella torre Burj Khalifa, edificio di extra lusso, la torre più alta della downtown di Dubai e del mondo.Bonistalli stava cercando di intervistare Tulliani, quando lui e la sua fidanzata hanno chiesto l'intervento della forza pubblica. Una dinamica molto simile a quella del 4 novembre, quando l'imprenditore - che in Italia deve rispondere di riciclaggio - fu fermato in vista di una estradizione mai arrivata: il 18 dicembre è stato definitivamente liberato.La Farnesina si sta occupando del fermo di Bonistalli, ma non è ancora chiaro se e quando sarà liberato. Ieri sera il giornalista era ancora in stato di fermo presso le autorirà di Dubai. Le autorità italiane si aspettano aggiornamenti entro domani mattina.