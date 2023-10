Cadavere in un cassonetto a Biella, fermate 4 persone: la vittima (33 anni) avvolta in un telo di plastica con in testa una calza di nylon

Giallo a Biella. Quattro persone, tre uomini e una donna tra i 24 e 42 anni, sono state sottoposte a fermo di polizia giudiziaria a seguito del ritrovamento, ieri sera, di un cadavere all'interno di un cassonetto dei rifiuti nel centro della città. Per tutti l'accusa è omicidio in concorso e soppressione di cadavere. I quattro, tutti residenti nel biellese, sono stati portati in carcere a Biella e Vercelli.

Cadavere di un uomo trovato in un cassonetto dei rifiuti a Biella, scoperto da una donna

Ancora da chiarire il movente del delitto di cui sta indagando la squadra mobile di Biella. La vittima, un 33enne del biellese, è stato trovato nel cassonetto avvolto in un telo di plastica con in testa una calza di nylon. A un primo esame del cadavere, l'uomo presentava qualche ecchimosi sul corpo, volto tumefatto e ferite lacero contuse al sopracciglio.