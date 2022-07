Volo dal quarto piano dell'ospedale: muore un paziente 68enne

Cade dal quarto piano dell’ospedale di Cassino e muore sul colpo. È successo nel pomeriggio poco dopo le ore 18. A perdere la vita è stato un uomo residente in provincia di Frosinone di 68 anni. Non si esclude il gesto estremo: da tempo era ricoverato al Santa Scolastica di Cassino al reparto di gastroenterologia. L’uomo è volato da oltre dieci metri di altezza ed inevitabilmente quando si è scaraventato al suolo non c’è stato nulla da fare.