Camila Marianera, la praticante avvocato di 27 anni arrestata a Roma: una "talpa" in Tribunale le passava informazioni segrete

Camila Marianera, una praticante avvocato di 27 anni, è stata arrestata dai carabinieri nell'ambito di una indagine della Procura di Roma in cui si ipotizza il reato di corruzione. Avrebbe ottenuto informazioni e documenti coperti da segreto potendo contare su una "talpa" all'interno del Tribunale di piazzale Clodio (non ancora identificata) dalla quale otteneva notizie coperte da segreto. Gli inquirenti hanno effettuato un accesso nell'ufficio dove lavorava da fine dicembre la donna per effettuare dei controlli.

