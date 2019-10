Rubano l'auto con dentro il cane: Zeus trovato morto, è finito sotto un treno

Si trovava nell'auto della sua padrona quando il veicolo è stato rubato, lo scorso 26 ottobre a Palese (Bari), e da allora non si avevano più sue notizie. Oggi, il triste epilogo. Il cane di nome Zeus è stato trovato morto nelle campagne di Bitonto, steso accanto ai binari, probabilmente investito da un treno. A ritrovare il corpo dell'esemplare di Breton è stata una donna, che ha riconosciuto l'animale dalle foto pubblicate su Facebook dalla padrona.

La proprietaria di Zeus ha voluto ringraziare tutti coloro che si erano adoperati per trovare il cane scomparso, cercandolo o semplicemente condividento il post: «Grazie a tutti per le condivisioni fatte ma purtoppo abbiamo ritrovato il nostro Zeus morto, un ringraziamento particolare alla signora che ha trovato Zeus e che ci ha contattato». Secondo l'autopsia, il cane presentava delle ferite compatibili con un impatto violento con il treno. È probabile quindi che i ladri, una volta resisi conto della presenza di Zeus nell'auto rubata, lo abbiano liberato dal trasportino in piena campagna.

Ultimo aggiornamento: 15:31

