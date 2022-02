Tragedia oggi pomeriggio a Ceccano, in provincia di Frosinone. Un bancario di 47 anni, A.S., di Alatri è stato trovato senza vita dai colleghi. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato dalla parte superiore di un palazzo cadendo in una scala esterna all'edificio.

A dare l'allarme i dipendenti dell'istituto di credito situato in piazza Berardi. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri della Compagnia di Frosinone e della stazione di Ceccano.