Sabato 23 Giugno 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2018 12:08

Prima cena al ristorante, poi tenta la rapina distruggendo il locale. E' successo a Fonte Nuova, comune alle porte di Roma, dove un uomo di 33 anni, con precedenti per tentata rapina e danneggiamenti, recidivo, è entrato in un ristorante cinese, ha mangiato e poi è andato in escandescenze mettendo a soqquadro il locale.Contemporaneamente, cercava di asportare il registratore di cassa, strattonando ripetutamente la proprietaria, che tentava di opporsi. I carabinieri di Mentana, allertati dalla stessa proprietaria, sono immediatamente intervenuti bloccando l'uomo. La donna fortunatamente non ha riportato lesioni.