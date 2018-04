Omicidio Vannini, Ciontoli alla giornalista: «La denuncio per violenza privata»

Mercoledì 18 Aprile 2018, 22:22 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 23:29

Nel giorno della sentenza per l'omicidio diaccoglie lo sfogo della mamma e di tutti i telespettatori indignati. Antonio Ciontoli è stato condannato con tutte le attenuanti del caso a 14 anni e gli altri componenti della famiglia a tre.Durante la trasmissione viene mandata in onda la reazione di Ciontoli alle domande di una giornalista. Nelle immagini e nel servizio nessuna risposta, ma la minaccia di una denuncia per violenza privata.«Voglio giustizia e verità e aiuterò tutte le persone che ne hanno bisogno. Ai giovani i giudici lanciano il messaggio che si può uccidere chiunque e poi andare a spasso», le parole di rabbia della mamma di Marco Vannini ai microfoni di Chi l'ha Visto?