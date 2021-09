Chieti, schianto frontale nella notte durante un sorpasso: morti 4 ragazzi tra i 21 e i 23 anni

Quattro morti e un ferito grave, tutti della provincia di Chieti. E' il tragico bilancio di un incidente stradale che è verificato la notte scorsa, all'una, lungo la Stradale 649 nel territorio di Bucchianico, comune della provincia di Chieti. Due ragazzi di 23 anni e un terzo di 21 sono deceduti sul colpo. I tre giovani viaggiavano su una Volkswagen Golf in direzione Francavilla al Mare - Guardiagrele. Secondo la prima ricostruzione della polizia stradale di Chieti, la Golf nella fase di sorpasso di una Fiato Tipo, si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade che giungeva in senso contrato. Nell'impatto - violentissimo - è morto anche un uomo di 37 anni che viaggiava sulla Renegade mentre il conducente di quest'ultima, un 31enne, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Chieti. Nell'impatto colpita anche la Fiat Tipo, che era stata appena sorpassata, gli occupanti sono rimasti fortunatemente tutti illesi. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e.la polizia stradale di Chieti.

Il 37enne (morto è di Rapino. I tre ragazzi deceduto della zona di Casoli.

