Prima inizia a discutere col vicino di casa da finestra a finestra, poi bussa alla porta, scoppia la lite e viene accoltellato. Panico e paura lunedì verso le 23 nelle case popolari in via Col di Lana, vicino al centro di Ciampino. Protagonisti due pregiudicati. L’aggressore, I. E., 43 anni era agli arresti domiciliari vari reati. Secondo quanto avrebbero raccontato alcuni vicini, sembrerebbe che tra lui e la vittima non intercorressero ottimi rapporti. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Velletri con l’accusa di lesioni aggravate dall’uso del coltello.



Il ferito, E.M. 41 anni, non è in pericolo di vita sebbene abbia ricevuto diverse coltellate a glutei, braccia, gambe e collo. Il litigio è scoppiato per futili motivi, uno sguardo, una parola di troppo, l’invito a “parlarne personalmente” e dalle minacce si è passati ai fatti. Il 43enne non potendo raggiungere il vicino, dalla finestra, ha fatto in modo di essere raggiunto in casa. Poi ha afferrato il coltello e lo ha colpito più volte. La vittima è corsa in mezzo alla strada e ha perso i sensi. È stato soccorso da alcuni vicini e dalla madre che vive con lui. Immediato l’intervento degli operatori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso a Tor Vergata.



Sono stati attimi di panico tra i residenti del quartiere che sono rimasti per più di un’ora in strada a capire cosa fosse successo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Marino che hanno arrestato l’aggressore e adesso indagano sui motivi che hanno scatenato il diverbio. In queste ore infatti stanno ascoltando diversi testimoni. Continuano gli episodi di violenza nella città aeroportuale alle porte di Roma. Soltanto pochi giorni fa, prima di Ferragosto, c’è stata una sparatoria in via Atene, sempre di sera, intorno alle 22.30. In quel caso alcuni cittadini hanno segnalato al numero unico per le emergenze 112 la presenza di un’Audi A5 di colore scuro aggirarsi fra via Mura dei Francesi e strade limitrofe.

Mercoledì 21 Agosto 2019, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 12:42

