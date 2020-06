Monte Mario, quattro cuccioli di cinghiali in strada: «Non dategli da mangiare»

Sono quattro cinghiali, tutti cuccioli, pacifici ma affamati. Si muovono indisturbati per strada, cercando cibo, rovistando ai piedi dei cassonetti. Incuranti delle persone che si fermano a guardarli e a riprenderli con foto e video, rischiando anche di essere falcidiati da qualche macchina. Così sono apparsi i cinghiali in via Angelo Fava, nel quartiere di Monte Mario. Una sorpresa inaspettata per i residenti.

Cinghiali a Roma, l'idea dei grillini in Campidoglio: «Possiamo sterilizzarli tutti»

Cinghiali a Roma Nord il 1° maggio: scorrazzano in branco a Vigna Stelluti

Eccoli allora, nel video di Alberta Pacini, la signora che li ha immortalati in un video che sta diventando virale sui canali social. Quattro cuccioli di cinghiale trovati a rovistare vicino ai cassonetti in pieno giorno. Era da poco passato mezzogiorno. Alcune persone del posto hanno provato anche a dar da mangiare. Non è la prima volta, qui a Monte Mario. Era già successo lo scorso maggio in via delle Benedettine, quando un altro gruppo di cuccioli era stato sorpreso a rovistare tra la spazzatura.

«A chi da da mangiare agli animali selvatici .- ha scitto la signora Pacini - , sappiate che state facendo una STRAGE! Si abituano a non procacciarselo e succede questo: vanno in giro per le strade, ai cassonetti e diventano prede di chiunque! Anche delle macchine che sfrecciano senza preoccuparsi di chi attraversa! Questa è via Fava alle 12!! Chiedo a chi lo fa di smetterla! Lasciate gli animali selvatici alla natura, alla loro vita SELVATICA! Fatevi un gattino o un cane!»



Ultimo aggiornamento: 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA