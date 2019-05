Concertone, Ilaria Cucchi commossa sul palco: «Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi»

Sul palco del Primo Maggio a Roma è salita Ilaria Cucchi. Momenti di commozione quando in migliaia hanno gridato il nome del fratello morto 10 anni fa, dopo essere stato arrestato. «Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi. Essere qui e sentire urlare il suo nome mi fa sentire che la battaglia di questi anni non è stata inutile. I diritti umani non sono mai e per nessun motivo sacrificabili».



Sullo schermo è apparsa anche la foto di Ilaria in lacrime, dopo la sentenza che assolveva tutti gli indagati per la morte di Stefano. «Non era la nostra sconfitta, ma era la giustizia ad ammettere il suo fallimento». «In questa storia - aggiunge Ambra - hanno perso tutti. Ma è una vicenda che umanamente ha fatto succedere qualcosa: c'è un prima e un dopo Ilaria».



«Forse abbiamo aperto un varco, forse oggi abbiamo dimostrato che non bisogna smettere di crederci, di indignarsi, che non bisogna cedere al pregiudizio e voltarsi dall'altra parte - ha detto ancora Ilaria, con indosso una maglietta con la scritta "sulla mia pelle, sulla pelle di tutti" -. Oggi la legge è uguale per tutti». Ad Ilaria Cucchi è arrivato anche un messaggio dei genitori di Federico Aldovrandi.

Mercoledì 1 Maggio 2019, 21:54 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA