Coronavirus, in Lombardia 32 morti e 99 nuovi positivi con circa 9mila tamponi. Oltre 500 guariti

Coronavirus, i dati della Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono 99 i nuovi positivi registrati, con 32 decessi e 9.305 tamponi effettuati (500 in meno rispetto a ieri), una percentuale dell'1,1%: ieri l'incremento era stato di 192 nuovi positivi con 15 morti. Il totale delle vittime sale a quota 16.349, mentre le persone attualmente positive sono in totale 17.857 (440 in meno).

LEGGI ANCHE Locatelli: «Virus più debole? Non c'è prova»

Calano leggermente i ricoverati in terapia intensiva, che sono ora 98 (2 in meno): ieri il calo era stato di 11 posti letti in meno occupati. Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva, che sono 2.565 (95 in meno): ieri il calo era stato di 48 pazienti. Il totale dei casi di coronavirus registrati in Lombardia dall'inizio dell'emergenza è di 90.680: i guariti sono 56.474, ben 507 nelle ultime 24 ore.

In sole cinque province su 12 i nuovi positivi al Covid sono in doppia cifra. Il dato più alto di giornata è di Milano con 27 nuovi casi (di cui 10 in città), seguito da Cremona (+15), Brescia (+12), Bergamo e Varese (+10), mentre in tutte le altre province si contano pochissimi nuovi positivi. A Como 7, 6 a Pavia, 4 a Lodi, 2 a Mantova e Monza-Brianza, 1 a Lecco e nessuno nuovo caso a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA