Mercoledì 25 Luglio 2018, 07:26 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​«Caro ministro, più che la ruspa qui ci serve l’esercito», dirà oggi Virginia Raggi a Matteo Salvini. La sindaca di Roma busserà al portone del Viminale all’ora di pranzo, dopo una settimana di attriti col leader del Carroccio sulla gestione delle baraccopoli rom nella Capitale. «A Roma è un casino totale, i soldi pubblici sono spesi male», ha cannoneggiato il vicepremier; «il caos è del passato, col nostro piano risparmieremo», la replica della grillina. In realtà, dopo giorni di punzecchiature, la tensione sull’asse Campidoglio-Viminale sembra essersi smorzata non poco. A rinsaldare i rapporti tra la sindaca e il ministro è stata la sospensiva di uno sgombero sfornata ieri dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, un’istituzione a cui aderiscono tutti i 47 stati del Consiglio d’Europa, anche quelli che non fanno parte dell’Unione europea. La mossa di Strasburgo, di fatto, ha bloccato lo smantellamento del Camping River, il villaggio di 400 nomadi a Roma Nord che la giunta Raggi, dopo una sfilza di annunci e rinvii, avrebbe voluto buttare giù nelle prossime ore. Ma le toghe - «ci mancava il buonismo della Corte europea», ha commentato Salvini - hanno accolto il ricorso di tre abitanti e hanno fermato le ruspe, chiedendo al Comune di fornire alternative ai rom sotto sfratto. Il problema, ribattono da Palazzo Senatorio, è che tutte le offerte messe sul piatto nell’ultimo anno (il primo sgombero era programmato a luglio del 2017...) sono state rigettate in blocco dagli occupanti. Dal “bonus affitto” - 800 euro al mese per due anni - ai 5 mila euro proposti a chi vuole aprire un’attività, fino all’ultima trovata: i rimpatri volontari in Romania, pagati dal Comune, 3 mila euro a famiglia per un anno, con la promessa di non tornare in Italia. Pacchetti, tutti finanziati con soldi pubblici, che in pochissimi hanno accettato, finora. Ma la baraccopoli, ormai inagibile e illegale, va chiusa, è convinta l’amministrazione grillina, che oggi entro mezzogiorno spedirà una memoria ai giudici europei per procedere allo sfratto. La sospensiva, del resto, scade dopodomani, il 27 luglio, e in Campidoglio sono convinti che a quel punto si possa procedere con lo sgombero.I RIENTRI ASSISTITIRaggi nel frattempo ha chiesto ai suoi di accelerare con i rimpatri. I primi 14 nomadi del River sono tornati in Romania a inizio mese, altri 15 dovrebbero salire sui pullman nelle prossime settimane. Raggi pochi giorni fa è perfino andata a Craiova, a 200 chilometri da Bucarest, per prendere contatti di persona con associazioni e istituzioni del luogo. L’amministrazione di questa cittadina dell’Oltenia ha offerto 170 terreni ai romeni che torneranno da Roma, con la promessa che lì potranno autocostruirsi una casetta e, in qualche modo, cominciare una vita nuova. Raggi è convinta che questa sia la «terza via» dei pentastellati, a metà tra la ruspa leghista e il «buonismo», dicono in Campidoglio, di certa sinistra.I TERRENI A CRAIOVAServirà tempo per capire se è questa la mossa che può risolvere un problema che la Capitale conosce da anni e che tante amministrazioni, di ogni colore politico, hanno dovuto affrontare, senza venirne a capo. Raggi lo ha ricordato ieri, partendo in qualche modo dalle critiche di Salvini sul «casino totale» che si vivrebbe a Roma. La sindaca ha sostenuto che i campi rom sono «un caos», sì, ma «dal 2008, da quando esistono in maniera ufficiale, e drenano dalle casse del Comune circa 25 milioni di euro l’anno, facendo vivere le persone in condizioni pessime sia dentro il campo sia per chi rimane fuori». I Cinquestelle, dice Raggi, hanno «messo le mani su questa situazione e il nostro obiettivo è chiudere i campi favorendo l’integrazione con diritti e doveri». Il censimento annunciato da Salvini, che sollevò un polverone di polemiche, «lo abbiamo già fatto con delle mappature socio-sanitarie - ribatte la pentastellata - per capire chi vive nei campi e in che condizioni è. Il Comune ha già messo in atto tutta una serie di misure». Peccato che finora, rimpatri a parte, la formula non abbia funzionato granché. E gli sgomberi sono slittati, anche prima che si muovesse la Corte europea. Per uscirne, è convinto il Campidoglio, serve anche l’aiuto del governo. A Salvini, Raggi chiederà l’invio dell’Esercito, per presidiare i principali campi rom della Capitale. Finora, a guardia delle baracche ci sono solo i vigili urbani. Ma possono fare poco e quando ci provano spesso se la vedono brutta: i pizzardoni che ieri si sono affacciati al River per notificare una denuncia sono stati presi a sassate.