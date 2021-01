Festa di Capodanno abusiva in un magazzino, c'erano anche minori. Accertamenti sulla proprietaria

Un magazzino trasformato in discoteca e venti ragazzi - tra i quali alcuni minorenni - multati per aver contravvenuto alle disposizioni di contenimento del Covid 19. Li ha scoperti la Polizia di Stato a Fondi, intervenuta su segnalazione di alcuni residenti. I ragazzi, privi di qualsiasi protezione, festeggiavano l'arrivo del 2021. I poliziotti hanno immediatamente interrotto la festa danzante e sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare eventuali illeciti anche a carico della proprietaria del magazzino.

E' solo uno dei servizi svolti dalle forze dell’ordine nell’intera provincia finalizzato a verificare il puntuale rispetto delle stringenti misure adottate dal Governo per contenere il contagio da Coronavirus.

A tale scopo il Questore di Latina, sotto l’egida del Prefetto, ha previsto un articolato dispositivo di controlli in tutto il territorio che, oltre alla Polizia di Stato, ha coinvolto Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia costiera, Polizia Provinciale e le Polizie Locali dei comuni della provincia.

Nel corso delle attività di controllo e vigilanza svolte da tutte le Forze dell’ordine, sono state identificate 1119 persone delle quali 41 contravvenzionate, e controllate 316 attività commerciali.

