Stefania Pezzopane, deputata Pd, ex presidente della Provincia dell'Aquila, è positiva al Covid-19. E' lei stessa ad annunciarlo su Facebook. «Sempre positiva nella vita, ma mai così positiva come oggi. Eh si, il malefico virus mi ha colpita. Con sintomi e fastidi. Seguo le indicazioni dei nostri eccellenti medici. E da casa continuo a lavorare per le cose giuste. Vi voglio bene».