Covid in Campania, aumenta l'incidenza dei casi nelle province di Avellino, Benevento e Caserta

Nella settimana dal 2 all'8 marzo salgono da 42 a 48 le province con un'incidenza superiore a 500 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti e in quasi metà delle province, ovvero 49, si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Nello stesso arco di tempo si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in 12 regioni e una riduzione in 9. In Campania si segnala un aumento del 7,7%. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Tra le 48 Province con incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti figurano anche tre della Campania. Si tratta di Benevento (630), Caserta (563) e Avellino (546).