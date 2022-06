Castrovillari, auto nella scarpata: Cristian Satriari muore a 20 anni. Ferito il conducente, gravissima la cugina

L'auto esce di strada e finisce in una scarpata: muore sul colpo un giovane di 20 anni, Cristian Satriani di Castrovillari, che viaggiava sul sedile posteriore. Feriti gli altri passeggeri, due cugini coetanei della vittima, sono stati trasportati in ospedale: destano preoccupazioni le condizioni della ragazza in prognosi riservata all'ospedale «L'Annunziata» di Cosenza. L'incidente mortale è avvenuto nella notte a sulla strada provinciale 263 che collega Villapiana a Castrovillari, nel territorio di Francavilla Marittima.

Il giovane è morto sul colpo

I tre ragazzi calabresi erano a bordo di una Renault Captur che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, è uscita di strada ed è finita in un fossato profondo circa 5 metri. Per Cristian, appassionato di tennis e diplomato all'Itis Fermi di Castrovillari, non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi il giovane era già senza vita e a nulla è valso l'intervento dei sanitari giunti sul posto. Ferito in modo non grave il ragazzo alla guida, mentre la ragazza è stata trasportata d'urgenza con un'autoambulanza in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Cassano Jonio che hanno proceduto ai rilievi del caso.