Crolla il balcone e coppia di anziani cade nel vuoto: «Colpa di un camion che ha sbattuto contro»

Due persone sono rimaste ferite a Toritto, in provincia di Bari, a causa del crollo di un balcone in via Bonacchi. I feriti sono due anziani, un uomo e una donna: si sarebbero affacciate al balcone precipitando. La coppia, sotto choc, è stata soccorsa dal personale del 118 intervenuto sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull'accaduto.

Stanno bene le due persone che questa mattina sono rimaste ferite a causa del crollo di un balcone avvenuto questa mattina a Toritto, nel Barese.

I due - a differenza di quanto comunicato in un primo momento - non sono due passanti ma sono gli inquilini dell'abitazione al primo piano il cui balcone ha ceduto. A quanto si apprende, sarebbe stato il passaggio di un veicolo, probabilmente un camion, a colpire il balcone la cui base si è sbriciolata nell'impatto. Le due persone, dopo aver sentito un rumore, si sarebbero affacciate precipitando. Al momento sono ricoverate in ospedale e le loro condizioni non sono gravi.