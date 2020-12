Decreto Covid Natale, le regole per gli spostamenti: ecco il testo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Covid che fa da cornice al nuovo Dpcm sul Natale che il premier Conte dovrebbe varare oggi. Il decreto, focalizzato sul nodo spostamenti, con lo stop nel periodo 21 dicembre-6 gennaio, conferma la stretta

per fare scudo a una possibile terza ondata.

«Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - recita il decreto - è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti».

