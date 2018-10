Desirée, al via gli interrogatori dei fermati: sono accusati di omicidio, violenza sessuale e cessione di stupefacenti

Sabato 27 Ottobre 2018, 12:00 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 12:23

Sono iniziati da alcuni minuti nel carcere di Regina Coeli gli interrogatori di convalida e garanzia per i tre fermati a Roma in relazione all’omicidio di Desiree Mariottini. Si tratta di due cittadini senegalesi Mamadou Gara, 27 anni, e Brian Minteh, 43 anni e un nigeriano di 46 anni Alinno Chima. L’atto istruttorio si svolge davanti al gip Maria Paola Tomaselli.LEGGI ANCHE Desirée, il verbale dell’orrore: «Acqua e zucchero mentre moriva, tra stupratori il fidanzato» Nei loro confronti la Procura contesta i reati di omicidio, violenza sessuale e cessione di stupefacenti. Stessi reati contestati al quarto fermato, Yusif Salia, il cittadino ganese, bloccato ieri a Foggia e trovato anche in possesso di 11 chilogrammi di droga. «Riteniamo che Yusif sia arrivato nel Foggiano immediatamente dopo l’atroce delitto», ha spiegato il capo della squadra mobile di Foggia, Roberto Pititto, dopo il fermo del ganese. Gli inquirenti - a quanto si apprende - stanno ora accertando la presenza di eventuali complici che possano aver aiutato Salia nella breve latitanza. Al momento dell’irruzione della polizia, il 32enne era solo nella baracca.