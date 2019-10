Detenuto preso da raptus incendia la cella: agenti intossicati

Giovedì 24 Ottobre 2019, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2019 10:04

Serata di inferno ieri per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio al carcere di Pescara. Verso le ore 20, infatti, un detenuto tossicodipendente appena giunto in istituto, per motivi ancora sconosciuti (probabilmente in preda a crisi d'astinenza), ha dapprima distrutto la cella nella quale era stato ubicato salvo poi metterla a fuoco.Alcuni agenti intervenuti (i pochissimi che in quel momento vi prestavano servizio), nel tentativo evidente di mettere in sicurezza il detenuto e il reparto dove era stato allocato, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.Al momento si parla di una prognosi di 7 giorni anche se crediamo vi potrebbero essere complicazioni.Sull'accaduto intervengono Mauro Nardella e Giuseppe Ferretti rispettivamente vice segretario generale Uil Pa Polizia Penitenziaria Abruzzo e componente della segreteria confederale Cst Adriatica Gran Sasso e il segretario provinciale Uil Pa Polizia Penitenziaria Giuseppe Ferretti i quali, riprendendo denunce di soli pochi giorni fa da loro avanzate sul tema della carenza di organico, del sovraffollamento carcerario, dell'elevato numero di tossicodipendenti e di detenuti affetti da psicopatia, rilanciano l'allarme sulla drammaticità della situazione nella quale il carcere di Pescara sembra non poterne proprio uscire.