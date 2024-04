Caivano, in servizio dieci nuovi agenti e due ufficiali della municipale

Al Comando del Comune di Caivano in servizio deci nuovi agenti e due ufficiali di polizia municipale. I componenti della Commissione Straordinaria, Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, hanno incontrato al Comune i nuovi caschi bianchi per un brindisi beneaugurale. Le 12 nuove unità di personale, che si aggiungono ai 15 già in pianta orgnanica, hanno espresso il loro entusiasmo per l’importante funzione che svolgeranno, raccontando esperienze pregresse ed aspirazioni.

Il nuovo team è entrato subito nel vivo delle attività, affiancando il personale della polizia urbana già in servizio nelle operazioni di controllo del territorio agli ordini del comandante Espedito Giglio.

La terna commissariale, nel dare il benvenuto ai nuovi poliziotti, insieme al coordinatore della task force Funzione Pubblica e Formez, Alfonso Migliore, che affianca e supporta le attività della stessa commissione straordinaria per la riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune, ha espresso grande soddisfazione per le qualità umane e professionali e per l’entusiasmo espresso dai nuovi assunti, che a breve saranno impegnati in un corso di formazione specifica, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Inoltre, i commissari li hanno esortati ad «assicurare il costante impegno nell’agire per il bene comune e per l’applicazione della legge con equilibrio, trasparenza ed imparzialità, al fine di accrescere nei cittadini di Caivano il senso di sicurezza e di cercare di renderli liberi dalle paure nelle loro quotidiane attività».