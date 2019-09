Diabolik, Gaudenzi armato in un video prima dell'arresto: «Dirò chi lo ha ucciso»

per possesso di armi da guerra

Su Youtube spunta un video choc legato all'omicidio didetto, in cui un uomo Fabio Gaudenzi , con una pistola in pugno afferma di appartenere a un gruppo di estrema destra guidato dae annuncia che svelerà il mandante dell'assassinio dell'ultrà della Lazio. Gaudenzi, già coinvolto in Mafia capitale, è stato arrestatopoco dopo la pubblicazione del video. Nella sua casa sono stati trovati un revolver e una mitraglietta.«Ho pochi minuti perché mi stanno per arrestare - dice nel filmato - Mi consegnerò come prigioniero politico, mi chiamo Fabio Gaudenzi , sono nato a Roma il 3.3.1972. Appartengo dal 1992 a un gruppo elitario di estrema destra denominato "I fascisti di Roma nord" con a capo». L'uomo prosegue elencando i membri del gruppo, tra cui viene nominato anche Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ucciso in un agguato un mese fa nel parco degli Acquedotti a Roma.Alle spalle di Gaudenzi una foto del disciolto gruppo ultras della Roma, di ispirazione neofascista, 'Opposta faziona'. «Mi consegno consapevole di subire dei processi», afferma, aggiungendo di voler parlare al magistrato Nicola Gratteri del mandante dell'omicidio di. «Siamo i 'Fascisti di Roma Nord' - dice - e ora vi do la lista: Fabio Gaudenzi, Fabrizio Piscitelli,. Mi consegno consapevole di subire dei processi, ma vorrei essere processato e se giusto condannato per banda armata, come dovrebbe essere per Massimo Carminati e Riccardo Brugia».«Noi non siamo mafiosi, ma siamo fascisti - afferma - lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. A Massimo Carminati la mafia fa schifo, la droga fa schifo e anche a me fa schifo tutto questo, ma ne parleremo presto. Mi sto consegnando al Questore di Roma e parlerò del mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli e di tanto tanto altro, ma solo con il dottor Gratteri. Perché questa è la mafia vera, e non quella del 2014 (alludendo a Mafia capitale). Grazie e a presto».A quanto si apprende stamattina i vicini di casa avevano segnalato alle forze dell'ordine di aver sentito alcuni colpi di arma da fuoco. Intervenute sul posto le forze dell'ordine Gaudenzi avrebbe chiesto di parlare con la polizia.