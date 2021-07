Documentarista di National Geographic precipita per 150 metri in Val Seriana: stava facendo le ultime riprese

Rischia la vita un documentarista di National Geographic che è precipitato per 150 metri in una scarpata rocciosa nei pressi della diga del Barbellino, a Valbondione, in Val Seriana. Il 35enne inglese, Josh Forwood, lavora realizzando reportage naturalistici e di viaggio ed è specializzato nelle riprese con i droni. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio proprio mentre ultimava le riprese.

