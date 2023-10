"Donato con mollica o senza" apre a Milano, troppa gente all'inaugurazione: la polizia interrompe l'evento per problemi di ordine pubblico

Dopo una lunga attesa Donato De Caprio, il popolarissimo salumiere di TikTok, ha aperto il suo primo negozio a Milano. Ieri, 6 ottobre, era prevista l'inaugurazione del nuovo punto vendita di "Da Donato - Con mollica o senza" in piazza Diaz, ma le forze dell'ordine si sono viste costrette a interrompere l'evento per la troppa affluenza di pubblico. Fin dalle prime ore del pomeriggio, infatti, centinaia di ragazzi si sono messi in fila davanti al negozio. Ad un certo punto, però, la lunga coda è arrivata fino in strada, creando potenziali disagi alla circolazione.

"Con mollica o senza", evento annullato a Milano

Donato De Caprio e il socio Steven Basalari hanno così deciso di scusarsi con i propri fan attraverso i social: «Avevamo preparato 5mila panini, pasticcini e taglio della torta.

Ma purtroppo non è stato possibile distribuirli, in quanto la pubblica amministrazione ci ha bloccato tutto per problemi di ordine pubblico».

L'inaugurazione è durata solo mezz'ora, ma i due soci ci tengono a far sapere che l'attività sarà pienamente operativa a partire da oggi, 7 ottobre: «Il negozio sarà aperto regolarmente da domani (oggi, ndr). Tutti i giorni dalle 8.30 del mattino alle 9 di sera. Ci sarebbe piaciuto abbracciarvi tutti». A chi vorrà gustare un panino del noto tiktoker napoletano, dunque, non resta che mettersi in fila. Ed armarsi di tanta pazienza.