«Con Mollica o Senza» apre a Milano, domani l'inaugurazione del locale di Donato De Caprio e Steven Basalari

“Con Mollica o senza” apre a Milano. Domani alle 18:00, in piazza Diaz, verrà inaugurata la nuova sede della salumeria più famosa del web, che conta quasi 4 milioni di followers su Tiktok. Donato e il suo socio Steven Basalari, dopo il successo dello store di Napoli, hanno dunque deciso di aprire a pochi passi dal Duomo di Milano il loro secondo locale.

L'inaugurazione prevederà un buffet gratuito aperto a tutti. Lo store, invece, sarà attivo a partire da sabato 7 ottobre, con orario continuato e 7 giorni su 7, dalle 10:30 alle 22:00, a differenza dello store di via Pignasecca che la domenica resta chiuso.

L'offerta gastronomica del locale milanese, che sarà disponibile anche sulla piattaforma di consegne a domicilio “Deliveroo”, comprenderà gli stessi panini della prima salumeria di Donato. Il prezzo dei panini varierà dagli 8 euro per i panini standard ai 13 euro per i panini che richiedono una preparazione più impegnativa, come il famosissimo “panino a tre strati”. In più, oltre ai panini ormai famosi come il “Maradona” (salame tipo Napoli, provola di Vico e crema tricolore), o il “Vesuvio” (porchetta, scamorza e crema di parmigiano), sarà disponibile anche il panino “Milano” (salame milanese, mozzarella di bufala e crema di parmigiano), creato appositamente in occasione della nuova apertura.