Sorrento: produce droga in casa, arrestato

Nella mattinata di lunedì, gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un controllo in traversa Punta capo presso uno stabile in uso ad un uomo. I poliziotti, giunti presso l’abitazione dell’uomo, una volta entrati, hanno rinvenuto, ben occultati, 3 barattoli in vetro contenenti 70 grammi circa di marijuana e 5 bustine contenenti semi di cannabis indica.

Ancora, in un locale adiacente all’abitazione, hanno rinvenuto due cabine coibentate, 4 lampade led, 1 termostato, 2 termometri, 2 ventilatori, 1 timer per profili elettrici e 2 aspiratori di fumo, il tutto utilizzato dall’uomo per la produzione della sostanza stupefacente.

Pertanto, il 42enne, è stato tratto in arresto per produzione e detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.