«Con mollica o senza» apre il nuovo punto vendita a Roma: «è come un terzo figlio»

«Con mollica o senza» conquista anche la capitale e il salumiere più famoso di TikTok inauguara il 23 marzo il suo nuovo punto vendita nel pieno centro di Roma, a Piazza di Pietra 62.

«Sono davvero contentissimo - dichiara Donato Di Caprio - è un'emozione indescrivibile. Sono venute 2 mila persone. Arrivavano fino al Pantheon!». La nuova sede, infatti, non dista molto dal monumento storico, posizionandosi in una location trafficatissima di turisti.

Dopo l'annuncio sui social, è arrivato il momento dell'apertura dove romani «ma anche tanti turisti e persone dal nord italia» si sono radunati davanti all'ingresso della salumeria per provare i panini di Donato Di Caprio e sentire la sua iconica frase che ha fatto nascere il brand: «Con mollica o senza?»

«Anche Steven Basalari - imprenditore partner di Donato - è davvero felice: abbiamo raggiunto insieme un altro grande traguardo».

Donato sarà a Roma fino al weekend: «poi torno a festeggiare Pasqua con la mia famiglia e subito dopo corro a Milano al secondo punto vendita».

Il salumiere, infatti, aveva già aperto un altro negozio nel capoluogo e da allora si divide settimana per settimana nelle varie città.

«La cosa improtante è il contatto con il cliente per questo cerco di spostarmi ed essere presente in ogni città. Ormai fanno parte della mia vita, ho il cuore diviso in tre: sono come dei figli».

Napoli, Milano, oggi Roma. Manca Torino! «Chissà, mi piacerebbe tanto, anche perché è la quarta città da dove ci seguono di più. Staremo a vedere!».